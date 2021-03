Man City : Kyle Walker investit 45000€ pour Apollo, un chien doberman de garde

Kyle Walker fait désormais équipe avec Apollo, un chien doberman.

Ils sont de plus en plus nombreux les footballeurs de la Premier League, à s’attacher les services d’un compagnon à quatre pattes. Pour le bon heur d’ouvrir l’espace familial à un chien, mais également pour se protéger car, professionnels médiatisés de la Premier League, ils sont des cibles faciles et récurrentes des malfaiteurs de tous genres.

Kyle Walker accueille Apollo, un doberman pour la famille

Le défenseur de Manchester City, Kyle Walker est le dernier relevé par le journal The Sun. Le joueur de 30 ans a investit près de 40 000 livres (45 000 euros environ), sur un chien de la race doberman, qu’il a nommé Apollo, en référence à l’adversaire qui devint l’ami de Rocky, dans la saga des films de boxe, à grand succès.

« Son seul objectif sera de tous les protéger »

Apollo a été éduqué pour veiller sur la résidence familiale, il suffit de mots codés choisis par le joueur et les siens, pour que le chien réponde du tac au tac, face au danger. « Son seul objectif sera de tous les protéger », avance un proche de Walker, cité par The Sun. Avant lui, nous le disons plus haut, beaucoup d’autres footballeurs ont fait la même démarche.

Sterling à Manchester City, Hugo Lloris à Tottenham….

Raheem Sterling, coéquipier de Walker à Manchester City a fait il y a déjà deux ans et demi, l’acquisition d’un rottweiler du nom d’Okan. Il y a un an, au mois de mai, c’est un malinois qui rejoignait la famille du gardien français Hugo Lloris. Marcus Rashford, Jesse Lingard, Mikel Arteta et d’autres ont fait la même chose, pour leur tranquillité et pour le plaisir d’un animal, présenté comme le « meilleur ami de l’homme ».