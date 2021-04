Man City : Les voitures du prince Bin Zayed, un garage à 12 M€ !

Une folie le garage du propriétaire de Manchester City.

La fortune de l’émir d’Abou Dabi est incertaine, mais le fonds souverain derrière le pétrole principalement, et de nombreuses acquisitions comme le club de Manchester City, est estimé par Forbes à 830 milliards de dollars. Ce n’est pas un fonds, mais un puis sans fond. Mansour bin Zayed Al Nahyan, le prince qui dirige les Citizens est un amoureux de belles et chères cylindrées.

Les voitures de Mansour bin Zayed Al Nahyan : cette Mercedes SLR-McLaren à un demi-million d'euros

Des bolides dingues pour le propriétaire de Manchester City

En Angleterre, The Sun a fait la liste, forcément pas exhaustive de quelques-uns des bolides en sa possession. Le tabloïd évoque d’abord la plus « abordable », Mercedes SLR-McLaren, une supercar qui taquine les 335 km/h et vaut la coquette somme d’un demi-million d’euros. Trois fois rien pour le prince d’Abou Dabi qui a, en plus, tenez-vous bien : une Ferrari Enzo à 700 000 euros, une Lamborghini Reventon, à 1,2 millions d’euros et une Porsche 911 GT1 Strassenversion, produite à 20 unités dans le monde, estimé proche de 2,5 millions d’euros.

Cinq Bugatti Veyron à 1,5 M€ chacune dans le garage

Et ce n’est pas tout, et ce n’est pas tout, Mansour bin Zayed Al Nahyan est un amoureux du constructeur alsacien Bugatti, et de sa Veyron de modèle. Il en possède cinq à titre personnel, sachant que chacune vaut plus ou moins 1,5 millions d’euros, selon la version choisie. Le prince d’Aboud Dabi détient 5% du capital de Ferrari et 9,1% de Daimler AMG, le groupe propriétaire de Mercedes.