Man City : Salaire, contrat ce que De Bruyne vient de prolonger

Un nouveau contrat signé par De Bruyne, avec Manchester City.

Manchester City a officialisé la prolongation de Kevin De Bruyne, au lendemain de sa victoire 2-1 face au Borussia Dortmund, en quarts de finale aller de la Ligue des Champions. L’international Belge, a ouvert le score face aux Allemands, c’est son deuxième but de la saison, en Coupe d’Europe. De plus, il a réalisé une performance de haut niveau, une de plus depuis son arrivée chez les Citizens en 2015. Avec ce renouvellement de contrat, l’histoire d’amour entre le milieu de terrain offensif, et l’équipe dirigée par Pep Guardiola continue, une bonne nouvelle pour les fans de football.

De Bruyne prolonge jusqu’en 2025 avec Man City

D’après le journaliste italien Nicolo Schira, spécialiste du mercato, l’accord entre les deux parties est déjà conclu depuis le mois de février. Kevin De Bruyne prolonge son bail, jusqu’en 2025 soit, pour une durée de trois ans et demi. Les négociations entre le club anglais et l’ancien joueur de Chelsea auraient débuté en mars 2020, pour aboutir à une entente, près d’un an après. A la clé, une belle augmentation salariale, pour le Belge, qui entamera la saison prochaine, sa septième saison, sous la tunique de Manchester City. Avec le départ de Sergio Aguero, il sera l’un des joueurs, avec le plus d’ancienneté au club, juste derrière Sterling et Fernandinho.

Une belle augmentation de salaire

Kevin De Bruyne touchait un salaire de 18 millions d’euros brut par saison, avant sa prolongation de contrat. Désormais, le demi finaliste de la dernière Coupe du Monde, a une rémunération à hauteur de 21 millions d’euros brut par an. Depuis son arrivée à Manchester, il a délivré 105 passes décisives et marqué 65 buts, toutes compétitions confondues. C’est le joueur le mieux payé de l’effectif, mais pas du collectif professionnel des Citizens. C’est une particularité, qui veut que l’entraîneur gagne plus que tous ses éléments. Josep Guardiola est par ailleurs le technicien à la plus forte rémunération de l’autre-côté de la Manche, à 20 millions de livres (21,5 M€), par saison.