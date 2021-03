Man United : Ex-futur Giggs, aujourd’hui millionnaire en vendant des montres

Promis à un avenir dans le foot, c’est finalement dans les affaires qu’un ex de Manchester United a fait fortune.

Considéré comme le futur Ryan Giggs à ses débuts, de part son pays d’origine, le Pays de Galles, Ramon Calliste n’a pas forcément eu la carrière, qui lui était destinée. Meilleur buteur de la réserve de Liverpool, après son départ de Manchester United, il se blesse gravement aux ligaments croisés, et ne reviendra jamais à son meilleur niveau. Malgré son échec dans le monde du football, l’ancien attaquant, a réussi une carrière d’entrepreneur.

Ancien joueur de Manchester United, il devient millionnaire grâce aux montres

En 2013, Ramon Calliste lance sa société de vente de montres de luxe, Global Watches. On y trouve les marques les plus connues, comme Audemars Piguet, Rolex, Hublot, ou encore Philippe Patek. Son affaire, gagne près de cinq millions de livres sterling par an, de quoi devenir millionnaire, lui-même. Son explication ? Ses contacts dans le monde du football, comme il l’a expliqué à The Sun : « J’ai commencé à m’impliquer dans les montres grâce à des contacts que j’avais dans le monde du football. »

Une reconversion anticipée

Lorsque Ramon Calliste, comprend qu’il ne pourra pas faire carrière en tant que footballeur professionnel, il réfléchit vite à la suite. Une façon de faire, qu’il assume : « Quand j’ai réalisé que le football n’allait pas me donner la vie que je souhaitais, il s’agissait de mettre en place autre chose et d’aller vite ». S’il n’a pas pu, imiter son compatriote sur le terrain, Ryan Giggs, l’ancien joueur de Manchester United, a su développer son propre business.