Man Utd : Salaire, contrat, ce que les Red Devils proposeraient à Varane

Une histoire de dix ans est-elle en train de s’achever ? Ça y ressemble, car le Real Madrid et Manchester United discutent le transfert du défenseur français, Raphael Varane. Une opération d’importance, car le champion du monde 2018 est l’un des meilleurs à son poste et les chiffres annoncés en témoignent : il serait question d’une indemnité sur le transfert de 60 à 70 millions d’euros.

Selon les informations de RMC, les positions restent à rapprocher entre les deux clubs, d’Espagne et d’Angleterre. Le joueur, par contre, serait tombé d’accord, avec le board des Red Devils, pour les rejoindre dès cet été. Spécialiste du mercato pour la Gazzetta dello Sport, Nicolo Schira avance quelques détails, sur son profil Twitter, de l’opération qui se joue avec le Lillois de 28 ans.

#ManchesterUnited pushing to sign Raphael #Varane, who is #MUFC’s first choice as centre-back. Very advanced talks with his agent Frank Trimboli to close the agreement for a contract until 2026 (€12M/year). The french player has rejected #RealMadrid’s bid (€7,5M/year) to extend https://t.co/YEiCeu5qpK

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 15, 2021