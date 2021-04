Man Utd : Sergio Romero et son Hummer aux couleurs de City font sensation !

Sergio Romero roule aux couleurs du club rival, Manchester City.

Ou de l’Albiceleste argentine, sa nation d’origine. Elle est plus probablement là, la référence souhaitée par le gardien de but, plus qu’un hommage au club de Manchester City, voulu sur sa voiture. Quoiqu’alors ce serait cocasse, car Sergio Romero est, au moins pour quelques semaines encore, un joueur sous contrat avec Manchester United, le voisin et grand rival.

Bleu et blanc de Manchester City, le Hummer de Sergio Romero

Repéré par la presse anglaise, le gardien de 34 ans a un volumineux Hummer, pour ses déplacements. Jusque là rien de trop banal, encore que l’engin, un Hummer H2 de 5 mètres de long et plus de 2, de hauteur, n’est en rien un véhicule ordinaire. Et dans cette couleur, sur fond de bleu ciel, avec une épaisse bande blanche sur la longueur, encore moins.

Man U’s Sergio Romero looks like he’s a City star in sky blue Hummer https://t.co/uk3JM10ArT — Sun Sport (@SunSport) April 28, 2021

La fin d’une aventure de six ans avec Manchester United

A moins que Romero ne passe d’un club mancunien à un autre. Selon les médias britanniques, le joueur, en fin de bail au 30 juin, est sur le départ l’atteste sa maison, mise à la vente sur le marché immobilier. Il est à United depuis 2015, au sortir d’un prêt d’une saison en Ligue 1, à l’AS Monaco.