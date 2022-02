Manchester City construit le 1er stade de football dans le metaverse

L’Eithad Stadium de Manchester City bientôt reproduit dans le metaverse.

Sur la fin de l’année dernière, Manchester City a annoncé son partenariat avec Sony pour une durée de trois ans. L’entreprise japonaise a pour but d’aider le club anglais à développer de nouvelles expériences numériques pour ses fans. Cela passe, entre autres, par la création d’un stade Etihad virtuel dans le metaverse. Un projet qui pourrait permettre aux supporters de regarder un match en direct, du confort de leur maison, mais il n’est pas limité qu’à ça, comme le rapporte le quotidien britannique iNews. L’équipe mancunienne n’est pas la seule à sauter le pas dans le milieu du football, puisque Marco Verratti a récemment acheté son île sur le metaverse The Sandbox.

Un projet dans le metaverse ambitieux pour Manchester City

“Nous sommes ici pour apprendre, affirme Nuria Tarre, responsable du marketing et de l’engagement des fans du City Football Group, dans le quotidien iNews. C’est encore risqué. Il y a des opportunités, des défis et des blocages sur le chemin. Mais nous croyons vraiment en l’opportunité de permettre les connexions des fans au niveau mondial, numériquement, d’une nouvelle manière. » Grâce aux technologies d’analyse d’image et de détection de pointe, créées par Hawk-Eye, société du groupe Sony, Manchester City va pouvoir avoir son propre stade virtuel. Une grande première dans le football, qui va nécessiter du temps.

Today, we announced a new global partnership with @SonyGroupGlobal which aims to develop new digital fan experiences that will be at the cutting-edge of global sport 🤝#ManCity | #FutureSony — Manchester City (@ManCity) November 30, 2021

Le but n’est pas de remplacer mais d’offrir de nouvelles possibilités

« Nous voulons toujours que les gens se rencontrent, poursuit Tarre. Et je pense que c’est la beauté des jeux en direct et des fans dans les stades. Nous avons vu que lorsque les supporters n’étaient pas dans les stades (à cause de la Covid, ndlr), l’expérience n’était pas la même, il faut reproduire le bruit presque pour que ce soit excitant. Je pense que c’est un équilibre entre les deux qui rend la chose passionnante ». Le projet n’est donc en rien une façon de remplacer l’expérience au stade, mais il permet de s’ouvrir aux nouvelles générations, ainsi qu’aux gens ne pouvant pas faire le déplacement en Angleterre.

La construction virtuelle du stade Etihad n’est que le début

« Nous pouvons tester l’appétit des fans qui achètent des choses dans cet univers, conclut Nuria Tarre. Comment vont-ils l’acheter ? Avec de l’argent réel ? Avec de la crypto-monnaie ? Nous ne savons pas encore jusqu’à où nous allons aller. La première étape consiste à construire un environnement en soi. Nous sommes en train de construire un Etihad Stadium virtuel, qui sera similaire à celui d’aujourd’hui, mais probablement plus futuriste.” Avec cette initiative, Manchester City affirme bien sa position de pionnier numérique, et sa volonté de casser les barrières entre virtuel et réel.