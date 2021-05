Manchester City ou Chelsea : qui va gagner la C1 selon les bookmakers ?

Un club anglais remportera la Ligue des champions 2021. Reste à savoir lequel…

Après avoir déjà remporté la Premier League, Manchester City espère réaliser, ce samedi 29 mai à Istanbul, un doublé Championnat – Coupe d’Europe en remportant la finale de C1 face à Chelsea. Les Blues, de leur côté, tenteront également de confirmer leur brillant parcours malgré leur dernier match en championnat ponctué par une défaite 2-1 sur le terrain d’Aston Villa. Lors de la dernière confrontation entre les hommes de Thomas Tuchel et les Skyblues, à l’occasion de la 35e journée de Premier League, ce sont les pensionnaires de Stamford Bridge qui l’avaient emporté sur le score de 1-2, à Manchester. Pour cette finale, nous avons sondé les bookmakers, afin de savoir ce que l’on peut attendre de cette confrontation, au sommet de l’Europe.

Manchester City donné vainqueur de la C1 face à Chelsea

Malgré un parcours solide en C1 cette saison, qui les a vu finir premiers de leur groupe, avant d’éliminer l’Atletico de Madrid en huitièmes de finale, le FC Porto en quarts, et le Real Madrid en demi, les Blues de Chelsea se retrouvent, cette fois-ci, face un adversaire certainement encore plus coriace que les précédents. Les Citizens, de leur côté, forts de leurs excellentes performances, que ce soit en championnat comme en Ligue des Champions, arrivent confiants pour ce choc 100% anglais. Selon les bookmakers français, la tendance se dirige donc plus vers un sacre des Mancuniens, qui sont donnés champions à 1,56. La cote d’un couronnement d’Olivier Giroud et de ses coéquipiers, est pour sa part à 2,53.

Un score indécis, au bout du temps réglementaire, et un duel Ilkay Gundogan – Olivier Giroud devant le but

Toujours d’après les opérateurs tricolores, le score final au bout des 90 minutes devrait varier entre deux résultats. Le premier, qui semble être le plus probable selon eux, est celui du 1-0 en faveur de Pep Guardiola et de sa formation, qui est coté à 5,3. Le second, est, comme bien souvent, le match nul 1-1, qui est donné, lui, à 5,53. Concernant les buteurs, c’est Sergio Agüero qui est annoncé comme celui qui peut potentiellement être le facteur X pour les Skyblues, avec une cote à 2,92. Mais ce dernier ne jouera très certainement pas ce samedi, et l’équipe de Kevin De Bruyne devra, donc, compter sur Ilkay Gundogan, qui avec une cote de buteur à 3,35, est vu comme la deuxième meilleure chance d’inscrire un but en faveur des Champions d’Angleterre. Du côté de Chelsea, on compte sur le meilleur buteur cette saison en C1 dans l’équipe londonienne, avec 6 buts, et qui n’est autre que Olivier Giroud. L’attaquant français est donné buteur à 4,05. Rendez-vous donc ce samedi 29 mai à 21h sur RMC Sport 1 et RMC Story, afin de savoir qui soulèvera la Coupe aux Grandes Oreilles édition 2020-2021.