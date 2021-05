Manchester City – PSG : Quel résultat à ce match retour selon les bookmakers ?

Le PSG n’a pas les faveurs des bookmakers pour son match retour à Manchester.

Manchester City – PSG, Acte II. Paris jouera ce mardi 4 mai à l’Ethiad Stadium sa place en finale de Ligue des Champions. Après avoir été refroidi dès le match aller, au Parc des Princes, par les Skyblues sur le score de 2 buts à 1, les hommes de Pochettino devront faire face à un immense défi s’ils souhaitent de nouveau pouvoir frôler la Coupe aux grandes oreilles. Ces derniers se rendront à Manchester avec l’objectif de s’imposer par au moins deux buts d’écart tandis que de leur côté, les Citizens tenteront de protéger le navire coûte que coûte, face à une des meilleures attaques d’Europe.

Manchester City archi favori face au PSG

Comme au match aller, rien de bon ne semble être envisagé en faveur des rouges et bleus. Le contexte n’étant donc pas à l’avantage des parisiens, les bookmakers français voient une cote de 1,68 pour la victoire mancunienne contre 4,31, celle des coéquipiers de Neymar. La cote du nul, elle, est à 4,23 malgré la nette tendance allant vers un score exact de 1-1, coté pour sa part à 7,11. Auquel cas, les champions de France seront éliminés. D’ailleurs, leur qualification est jugée incertaine, puisque donnée à 4,88 contre un en moyenne, contre 1,11, celle attribuée aux hommes de Guardiola. Des chiffres n’ont rien de rassurant pour les supporters de la capitale.

Comme à l’aller, le duel Agüero-Mbappé reste le plus attendu

On l’attendait déjà au match aller, il n’a pas eu lieu. La faute à l’absence de l’attaquant argentin sur le terrain mercredi dernier. Cependant, les bookmakers semblent tout de même pronostiquer de grandes chances de voir un Sergio Agüero buteur, avec une cote moyenne à 2,19, en faisant donc selon eux l’arme la plus redoutable de City, sur la pelouse ce mardi. Du côté parisien, l’espoir de marquer repose évidemment sur Kylian Mbappé. Malgré son match aller ponctué d’une absence de frappe au but, la jeune star tricolore garde tout de même une cote de buteur pour ce match retour à 2,73. Rendez-vous donc demain soir 21H !