Manchester United: Ce que seraient les notes des Mancuniens sur FIFA 23 selon les leaks

Les joueurs de Manchester United compteront pour certains, parmi les meilleurs du jeu FIFA 23.

Au terme d’une saison 2021-2022 ponctuée par une 6ème place en Premier League et une élimination en huitièmes de finale de C1, il était pressenti que les joueurs de Manchester United allaient voir leur notes baisser sur FIFA 23, dont la sortie est prévue le 30 septembre prochain. S’il reste chez les Red Devils, Cristiano Ronaldo sera toujours le meilleur joueur de l’équipe, même s’il recule dans sa moyenne générale. Quant à la recrue Casemiro, il s’installe sur le podium des notes les plus élevées de son nouveau club.

Cristiano Ronaldo et Casemiro meilleurs mancuniens sur FIFA 23

La sortie du prochain opus d’EA Sports se rapproche à grands pas et comme chaque année à la même période, les leaks sur les futures notes des joueurs se répandent sur la toile. Le site Sportbible révélait ce lundi celles des Mancuniens, et pour la majorité, ils ont baissé par rapport à leurs notes respectives sur la précédente édition du jeu. Malgré un point de moins que sur FIFA 22, Cristiano Ronaldo reste le joueur le mieux noté de Manchester United, avec 90 de moyenne générale. À condition qu’il reste du coté d’Old Trafford, sinon le joueur le plus haut sera d’office Casemiro, transféré du Real Madrid cet été. Le milieu défensif brésilien conserve sa note d’antan, à savoir 89. Le portier espagnol, David De Gea, fait son apparition sur la dernière marche du podium, à la faveur d’un upgrade de trois points sur sa note précédente, désormais à hauteur de 87 de moyenne. Parmi ceux qui étaient déjà au club l’année dernière, il est le seul à voir sa note augmenter.

Antony gagne 3 points sur sa note, Rashford en perd 4

C’est la recrue très attendue par les supporters mancuniens. Transféré de l’Ajax Amsterdam pour plus de 100 M€ avec bonus, le Brésilien Antony (22 ans) sera également une des attractions de FIFA 23 grâce à ses 5 étoiles de gestes techniques et sa note, qui s’élève désormais à 82 (+3). Lui aussi arrivé cet été du club ajacide, le défenseur Lisandro Martínez aura une moyenne générale de 81, soit deux points supplémentaires par rapport à FIFA 22. Si Bruno Fernandes baisse à 86 (-2), le plus gros downgrade est pour Marcus Rashford, qui perd 4 points sur sa note. L’attaquant anglais aura un général à 81, soit la même moyenne que celle d’Harry Maguire, qui régresse également (-3).

Les notes des joueurs de Manchester United sur FIFA 23 selon les leaks

Cristiano Ronaldo = 90

Casemiro = 89

De Gea = 87

Bruno Fernandes = 86

Varane = 84

Sancho = 84

Eriksen = 82

Antony = 82

Rashford = 81

Martínez = 81

Maguire = 81

Wan-Bissaka = 80

Martial = 80

Fred = 80

Van de Beek = 79

Malacia = 79