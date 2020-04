Manchester United cherche un community manager à 9500€/mois

Ou plus exactement, tel que l’indique l’intitulé du poste : un « responsable des médias sociaux ». C’est ce que cherche le club de Manchester United en ce moment. La fonction nécessité un gros background, car le club anglais est l’un trois plus populaires du foot dans le monde (avec le Real et le Barça) et compte, « 1,1 milliards de fans dans le monde », tel que le martèle le club.

Qui veut être le prochain community manager de Manchester United ?

Il faut avoir de solides compétences pour postuler, mais ce que cherchent avant tout les dirigeants du club, c’est de la créativité. « Il s’agit d’une occasion unique pour une personne aux compétences analytiques, organisée et créative, de diriger l’un des plus gros portefeuilles de médias sociaux dans le monde », peut-on lire dans la fiche de poste. Les missions sont aussi riches que l’indique l’annonce. L’intéressé devra bien évidemment maîtriser l’univers de tous les réseaux sociaux (y compris ceux n’existants que pour la région asiatique, comme Weibo ou WeChat), mais aussi gérer des équipes et établir des stratégies de contenus éditoriaux.

Un job très bien payé, mais avec de hautes responsabilités à assumer

Cela requiert également d’avoir la culture business du football, en comprenant et valorisant tous les mécanismes, de la billetterie au sponsoring, en passant bien sûr par les joueurs. A leur propos, l’annonce précise dans les missions à remplir : « Aider les joueurs et leurs agents dans la stratégie de contenus ». Cela, faisant suite à quelques ratés de la part de Lingaard l’été dernier ou en janvier de Paul Pogba, qui s’était ému de l’état fragile de sa cheville, avant de retirer tous les messages. Selon le Mirror, le job de community manager que propose Manchester United est payé 100 000 livres (115 000 euros) l’année, soit plus de 9 500 euros mensuels. Le salaire est à la hauteur du poste et de ses énormes responsabilités.