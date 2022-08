Manchester United: Les salaires des joueurs mancuniens cette saison 2022-2023

Que gagnent les joueurs de Manchester United, cette saison 2022-2023 ?

A une poignée de jours du dénouement final du mercato, rien n’est encore figé à Manchester United. Même (surtout), sur le leadership sportif et/ou salarial, puisque l’avenir de Cristiano Ronaldo chez les Red Devils s’inscrit toujours en pointillé. Dans l’attente de savoir ce que va faire le footballeur le mieux payé de tout le Royaume-Uni, le club mancunien s’est renforcé de la présence du milieu de terrain brésilien, Casemiro.

Casemiro sur le podium des mieux payés à Manchester United

Un transfert d’importance puisque l’ancien du Real Madrid a paraphé un contrat de cinq ans, à près de 1,785 millions d’euros brut tous les mois, hors bonus en plus. Il est avec ce contrat, sur le podium des plus hauts salaires du collectif de Manchester United, cette saison 2022-2023, après Cristiano Ronaldo et le gardien David De Gea, et à égalité avec Jadon Sancho.

Quatre joueurs proches du salaire moyen de la saison 2022-2023

En moyenne, un joueur mancunien approche un salaire de 640 000 euros brut mensuels, au commencement de ce nouvel exercice. Ils sont quatre (Victor Lindelöf, Lisandro Martinez, Donny van de Beek et Fred), à s’en approcher dans le groupe. Du côté des Français, qui ne sont plus que deux après le départ de Pogba à la Juventus, rien ne change ni pour Raphaël Varane (20,88 M€/an), ni pour Anthony Martial (15,3 M€/an), qui ont respectivement des contrats jusqu’en 2025 et 2024.

Les salaires et les échéances de contrat de tous les joueurs du collectif de Manchester United, saison 2022-2023 sont à lire en détail, dans le tableau complet en page deux de ce dossier.

Tous les salaires des joueurs de Manchester United cette saison 2022-2023

Joueur Salaire en 2022-2023 Echéance du contrat David de Gea 22,8 M€ 2023 Raphaël Varane 20,88 M€ 2025 Harry Maguire 11,64 M€ 2025