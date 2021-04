Manchester United répond à la question du manchon de Pogba

La rédac de Footpack s’est posée la question, dès le mois d’octobre dernier : pourquoi Paul Pogba porte-t-il un manchon sur le bras, quand il se produit en match, de l’équipe de France ou de Manchester United ? Le club anglais répond ce vendredi à l’énigme, dans un sujet dédié sur son site web. La raison est médicale et à force, l’usage est devenu habitude, pour le milieu de terrain.

Paul Pogba s’en est expliqué à la chaîne de Manchester United, avant que les Red Devils affrontent Burnley en championnat, ce week-end. C’est à cause, au départ, de coudes douloureux. « Ça a commencé avec mon coude droit, et j’ai eu le même problème avec le gauche, alors j’ai joué avec ça (le manchon), pour réchauffer autrement qu’avec un strapping. »

👀 @PaulPogba‘s new piece of kit hasn’t gone unnoticed…#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) April 16, 2021