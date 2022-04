Manchester United : Salaire, contrat, ce que Erik ten Hag a signé avec les Red Devils

Erik ten Hag est le nouveau coach de Manchester United, jusqu’en 2025.

Information toute chaude, que le club de Manchester United officialise ce jeudi matin, l’arrivée, sur le banc de l’entraîneur, à compter de la saison prochaine, du technicien néerlandais, Erik ten Hag. Ce dernier quitte l’Ajax où il officiait depuis cinq ans, pour s’engager quatre saisons, jusqu’au terme de l’exercice 2024-2025, avec les Red Devils.

Un contrat de quatre ans pour ten Hag avec Manchester United

Selon le Mirror, il va en coûter 3 millions d’euros, au club mancunien, pour indemnisé l’Ajax de ce départ, et encore un peu plus d’un million, pour son adjoint, Mitchell van der Gaag. En s’engageant avec Manchester United, Erik ten Hag va devenir le technicien néerlandais le mieux payé de l’histoire du championnat de Premier League anglaise. Il est en effet question, pour le coach de 52 ans, d’un salaire fixe à près de 10 millions d’euros brut la saison complète, indépendamment des primes additionnelles.

🇳🇱👔 The new First-Team Manager of Manchester United: Erik ten Hag.#MUFC || #WelcomeErik — Manchester United (@ManUtd) April 21, 2022

Le coach néerlandais le mieux payé de l’histoire de la PL

C’est l’équivalent de ce que gagne MiKel Arteta, avec Arsenal et le quatrième salaire le plus élevé chez les entraîneurs de la PL, saison 2021-2022. « C’est un grand honneur d’être nommé manager de Manchester United et je suis extrêmement excité par le défi qui m’attend, explique ten Hag, dans le communiqué d’annonce. Je connais l’histoire de ce grand club et la passion des fans, et je suis absolument déterminé à développer une équipe capable de livrer le succès qu’elle mérite. » Il va succéder à l’Allemand, Ralf Rangnick, qui devrait occuper d’autres fonctions, au club.