Manchester United : Un sponsor à 80 M€/an sur le maillot

Le contrat avec Chevrolet arrivant à sa fin, Manchester United s’efforce de trouver une marque pour son maillot, la saison prochaine.

Le contrat avec Chevrolet, sponsor maillot de Manchester United, arrive à échéance en décembre prochain (après une rallonge de six mois, sur le bail initial). D’après The Sun, une société américaine, dont le nom n’a pas filtré, est en négociation avec les Mancuniens, afin de remplacer le constructeur automobile. Le montant de l’opération, serait de 70 millions de livres par saison (81 M€), une somme record dans l’histoire du football.

Une société chinoise avait démentie un accord

En 2019, le tabloïd anglais annonçait que Haier, un géant de Chine, spécialiste de la télévision et de l’électroménager, était intéressé pour devenir le sponsor maillot de Manchester United, et qu’un accord à hauteur de 82 millions d’euros était proche d’être trouvé. Une information démentie par le groupe chinois » Une pure rumeur, un non sujet. ».

Manchester United, une valeur sûre

Malgré des résultats sportifs en demi-teinte, le maillot de Manchester United est un bon outil de visibilité pour les entreprises. En 2014, le club mancunien a valorisé son contrat avec Adidas à hauteur de 946 millions d’euros sur 10 ans. Lors de la saison 2019-20, la tenue des Red Devils, a été la 4e la plus vendue au monde, avec près de 1 650 000 produits écoulés, selon Euromericas Sport Marketing.