Mathieu Bodmer aurait éconduit Canal +

Où va rebondir Mathieu Bodmer après l’échec de Téléfoot ? Ça ne devrait pas être sur C anal + qui pourtant le courtisait.

Mathieu Bodmer, a été une vraie révélation médiatique, sur le plateau de Téléfoot, et aussi en tant que commentateur. Mais depuis l’arrêt de la chaîne, le néo consultant n’a pas repris du service, même si Canal + aurait approché l’ancien joueur du Paris-Saint-Germain, une proposition qu’il aurait refusé selon le magazine France Football. Sur la chaîne cryptée, il aurait pu rejoindre son ancien coéquipier en club, et à la télévision Christophe Jallet, en poste depuis février dernier, qui intervient sur l’émission Canal Football Club, présentée par Hervé Mathoux.

Bodmer refuse la mise à l’essai de Canal +

Mathieu Bodmer a tellement convaincu, qu’il aurait eu plusieurs offres sur la table, dont celle de Canal +. Le groupe détenu par Vincent Bolloré, aurait voulu mettre à l’essai l’ancien joueur d’Amiens, avant de prendre une décision décisive, chose que le principal concerné n’aurait pas accepté. Toujours d’après le magazine, le milieu de terrain natif d’Evreux, pourrait annoncer sa prochaine destination professionnelle dans les prochains jours, sans préciser son futur métier. Même si ses performances, pourraient le pousser à continuer sa carrière de consultant, sur les plateaux télé.

Bodmer et le métier de consultant

Dans une interview accordée au site de la LFP, Mathieu Bodmer a donné quelques tuyaux pour être un bon consultant, et en a profité pour citer ses modèles : « Il faut se faire comprendre le mieux possible par les spectateurs, expliquer pourquoi un geste a été raté, ce que le coach a pu demander… Il faut partager son vécu, ses expériences personnelles, retranscrire tout ça à l’écran. j’appréciais beaucoup Thierry Gilardi et désormais, c’est Grégoire Margotton… Il a une voix, il connaît son sujet et il te fait vivre le match » L’ancien joueur de l’OL, devra engranger de l’expérience pour arriver au niveau, des deux professionnels cités.