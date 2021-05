Messi 2e, les 10 athlètes les mieux payés du monde en 2021

Lionel Messi est après Conor McGregor, le deuxième sportif le mieux payé sur la planète.

Sacré Conor McGregor. Qui réussit un double tour de force, de se hisser au sommet des athlètes les mieux payés du monde en 2021, selon Forbes, en gagnant sept fois plus hors que sur le ring de l’octogone. Une performance déjà particulièrement notable qui, dans le cas de The Notorious, a une explication encore plus étonnante : il doit sa rémunération à la vente bien ficelée, de sa marque de whisky, pour 150 millions de dollars.

Conor McGregor au sommet grâce à sa marque de whisky

Car oui, Conor McGregor est un entrepreneur, entre deux sorties de sa retraite sportive. Sur le circuit du MMA, il a gagné 22 millions de dollars, pour un total selon Forbes, de 180 millions (150 M€), en 2021. L’Irlandais devance deux footballeurs que sont Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Pour eux – surtout le second -, les revenus sont plus à l’équilibre, avec le reste des bénéfices, du sponsoring principalement, mais majoritairement gagnés sur les terrains de football. Cette année doit rapporter 130 millions de dollars (108 M€), à l’Argentin, dont le tiers tiré du sponsoring et 120 M$ (100 M€), au Portugais, à part quasiment égale entre les gains du sportif et ceux de l’extra-sportif.

Messi et Ronaldo complètent le podium. Un top 10 variés en sports

Tous les sportifs du top 10 de Forbes sont des athlètes chevronnés, dont la carrière est déjà bien avancée. Les joueurs de la NFL sont aux extrêmes avec, Dak Prescott (27 ans), le plus jeune de tous et l’inusable Tom Brady (43 ans), qui pointe neuvième sportif le mieux payé de l’année. Si ce n’est qu’il n’est campé que par des hommes, ce classement est au moins varié sur les disciplines, au nombre de six sur dix. Premier en 2020 à plus de 100 millions de dollars, Roger Federer recule, cette année, dans la hiérarchie.

Les 10 athlètes les mieux payés en 2021

10. Kevin Durant (Basket) = 62,1 millions d’euros

9. Tom Brady (Football américain) = 62,9 M€

8. Lewis Hamilton (Formule 1) = 67,9 M€

7. Roger Federer (Tennis) = 74,5 M€

6. Neymar (Football) = 78,7 M€

5. LeBron James : 80 M€

4. Dak Prescott = 89 M€

3. Cristiano Ronaldo (Football) = 100 M€

2. Lionel Messi (Football) = 108 M€ M€

1. Conor McGregor (MMA) = 150 M€