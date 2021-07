Messi, ce que le Barça n’a plus le droit de faire avec son image

Ça étonne de le dire, mais Lionel Messi n’a plus de contrat de footballeur.

Pour la première fois depuis vingt ans, Lionel Messi n’est plus un joueur du FC Barcelone. Depuis ce 30 juin 2021 minuit, l’Argentin n’a plus de contrat avec son club historique, il est de fait libre de choisir sa prochaine destination. Mais cette « séparation », temporaire ou définitive a déjà des conséquences au niveau du club blaugrana, de sa communication et de son business lié à son crack. Juteux.

Pour la 1re fois depuis 20 ans Lionel Messi n’est plus un joueur du Barça

Car en effet, à compter du 1er juillet et l’ouverture de la saison 2021-22 de football, le club blaugrana n’a plus le droit d’associer Messi à ses communications. Le 29 juin est la dernière publication du Barça, avec la Pulga sous son maillot de l’Albiceleste, puisque le joueur dispute, actuellement la Copa America. A cet effet, s’il se blesse désormais, les conséquences seront alors, pour sa fédération nationale.

🐐+🇦🇷 #Messi double leads @Argentina to @CopaAmerica win; Leo surpasses Javier @Mascherano‘s all-time appearances record for the 𝘓𝘢 𝘈𝘭𝘣𝘪𝘤𝘦𝘭𝘦𝘴𝘵𝘦 — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 29, 2021

Les maillots Messi restent à vendre, l’intéressé pourrait le contester

Côté merchandising, Barcelone peut toujours commercialiser tout objet à l’image de Messi, tant qu’il est des saisons précédentes. De même ressortir les archives d’images, pour la communication. En revanche, il ne doit plus apparaître dans les campagnes visant à la promotion, des maillots ou des abonnements. Sauf à ce qu’il en donne sa permission, mais à ce compte là, à titre gracieux. Notons quand même que le club propose toujours sur sa plateforme marchande, le flocage de Messi sur les maillots. Ça aussi, l’intéressé pourrait le refuser. Il est quand même avec Ronaldo, celui qui en vend le plus à son nom dans le monde du foot.