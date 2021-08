PSG : Messi, à bord de son jet privé à 12M€ avec son n°10 sur la queue

Lionel Messi a son propre jet pour voyager, mais l’appareil, bien que personnalisé, ne lui appartient pas.

Lionel Messi et sa famille arrivent sur Paris. C’est ce qu’il se dit depuis 48h et qui prend plus d’épaisseur ce dimanche, après les adieux au Barça formulés par le joueur, en une conférence de presse exceptionnellement organisée, au Camp Nou. « Le PSG est une éventualité », a-t-il simplement indiqué à ce sujet. Il serait attendu ce dimanche soir, sur la capitale.

Messi a un jet personnalisé qui ne lui appartient pas

Pour s’y rendre, Lionel Messi voyagera normalement, à bord d’un jet privé (en images ci-dessus). Celui de ses habitudes, personnalisé pour lui, avec son numéro 10 sur la queue de l’appareil et le nom de tous les membres de la famille, en impression sur les marches conduisant vers l’habitacle. L’intérieur est à la hauteur du standing de ceux qui voyagent à son bord. Seize personnes peuvent s’y réunir dans un confort absolu, sur des sièges convertibles en huit lits, sinon profiter d’un espace cuisine ou même des deux salles de bain.

Actuellement à Barcelone. Pour mieux l’emmener vers le PSG ?

L’avion est un Gulfstream V, modèle de 2004. Il est estimé à près de 12 millions d’euros. Mais ne vous y trompez pas, en dépit des apparences qui indiquent son appartenance, il n’est pas à la propriété du footballeur, mais d’une société qui l’exploite. Et Messi est un client très VIP qu’elle choie de toutes ses attentions. Il a effectué son dernier vol en ce mois d’août, entre la Floride où la famille de la Pulga a pris des vacances, et Barcelone. Lionel Messi serait attendu au Paris Saint-Germain pour signer un contrat de deux ans, plus une saison en option. Son salaire donné est incertain, mais il sera forcément monstrueux sur la norme du reste du football.