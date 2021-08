Sinon, Messi lance sa collection de NFT (qui pourrait rapporter gros)

C’est à la fois logique, compte tenu de sa stature, de ce qu’il représente et de ce qu’il peut rapporter et en même temps, beaucoup d’actualité centrées autour de Lionel Messi. Celle-ci est plus secondaire que son départ, annoncé comme probable, vers le Paris Saint-Germain. Mais les calendriers se chevauchent et il se trouve qu’en ce moment, le footballeur argentin est le sujet d’une collection de NFT.

Vous savez, ces Non-Fungible Tokens qui sont des oeuvres numériques, exclusifs et authentiques, qui peuvent se vendre des fortunes. Lionel Messi s’est associé à Ethernity, une plateforme blockchain qui propose des NFT exclusifs. C’est l’artiste australien Bosslogic qui créé la série intitulée « The Messiverse ». « C’est un projet sur lequel je travaille depuis un moment et je suis honoré de travailler avec Ethernity et avec Messi pour la première sortie officielle », a réagi l’artiste sur les réseaux sociaux.

Been in the works for awhile, honoured to work with @EthernityChain and with #Messi on his first official drop! ❤️

We are finally here @iamnickrose haha https://t.co/A97F1BgiwL

