Messi ne signera pas au FC Lorient, le président confirme avec malice

Où jouera Lionel Messi ? En tout cas pas à Lorient..

Non pas que nous l’ayons cru, mais Loïc Ferry s’en amuse, ce vendredi matin sur ses réseaux sociaux. Le président du FC Lorient se fend d’un message d’humour, en annonçant ne pas pouvoir recruter la star sur le départ du Barça, « du fait des restrictions qui touchent les clubs de L1 », en pointant d’un hashtag, la DNCG.

Loïc Ferry s’amuse du départ de Messi du Barça

C’est que Lorient a subi durement les effets de la crise sanitaire. Le patron du club breton l’expliquait ces jours derniers dans les colonnes de Ouest France : « Pour pouvoir évoluer en Ligue 1 cette saison, il fallait garantir les quasiment 20 millions d’euros du déficit opérationnel avant transfert. Comme d’autres actionnaires, j’ai du trouver des solutions et pris des engagements notamment en termes de compensation de capital et de maintien du club. »

Un Lionel Messi égale tout le budget du FC Lorient

A lui seul, Lionel Messi vaut plus en salaire annuel, que tout le budget lorientais, prévu pour couvrir la saison 2021-22. Ce vendredi matin, Joan Laporta, le président du FC Barcelone a donné les raisons du départ du joueur argentin, regrettant, et les mesures prises par la Liga et l’héritage de l’ancienne direction, pour justifier ce choix.