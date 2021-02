Messi, Pogba, Martens : la dernière campagne L’ay’s qui les réunit vient de sortir

Le groupe Pepsico vient de produire sa dernière campagne promotionnelle pour les chips Lay’s, associée à la Ligue des champions.

On prend les mêmes et on recommence un an après, le groupe Pepsico sort sa dernière campagne pour les chips Lay’s, dans le cadre de son partenariat avec l’UEFA pour sa Ligue des champions 2021. Les mêmes au casting, que sont Lionel Messi, Paul Pogba et Lieke Martens. Il y a un an, la footballeuse néerlandaise devenait la première feminine dans un sport de la marque.

Messi, Pogba et Martens restent au casting

Cette fois, la campagne porte le nom de « Apartment Arena », avec Messi et Martens tentant de réunir le plus de monde aux balcons, pour suivre ensemble un match de football. C’est là qu’intervient Paul Pogba, à l’échauffement du match. « Le football est le meilleur sport au monde : il fédère, connecte et apporte de la joie, tout particulièrement en cette période. Je suis fier d’apporter une contribution innovante avec Lay’s cette année », dit Lionel Messi dans le communiqué accompagnant cette sortie.

Des messages de Lionel Messi pour que le fans en invitent d’autres

« Je suis très content d’apporter des sourires bien mérités sur les visages de nos supporters cette année », ajoute Paul Pogba. Lay’s pousse plus loin son concept avec Lionel Messi qui a enregistré en 10 langues différentes, un message visant à motiver les fans à répondre à l’invitation de leurs amis, pour voir un match de football.