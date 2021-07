Messi, ses jambes vaudraient sept fois plus chers que celle de Cristiano Ronaldo !

Les jambes de Lionel Messi valent une fortune.

Après « el Pibe de oro », « el pie de oro », car en ce qui concerne Lionel Messi ses jambes sont d’or pour son sport. Et ceux qui les assurent. Selon un rapport signé de Abbey Autoline, un comparateur d’assurance irlandais, les jambes de l’attaquant argentin sont les plus chères du monde, et couvertes d’une assurance qu’il estime proche de 750 millions d’euros.

750 M€ les jambes de Messi contre 105 M€ celles de Cristiano Ronaldo

C’est conséquemment plus que David Beckham qui aurait souscrit, en 2006, une police d’assurance le couvrant à hauteur de 100 millions de livres (116,7 M€). A l’époque les jambes les plus chères du football. L’estimation de Lionel Messi est surtout ici, plus de 7 fois supérieure à celle de Cristiano Ronaldo, son grand rival, dont les « gambettes » sont données à 105 millions d’euros.

Les mains du gardien allemand Manuel Neuer sont, elles aussi, assurées

Pour être curiosité du dossier chez les footballeurs, dans le rôle de ceux qui occupent la position dans les buts, il est écrit que Manuel Neuer, le portier allemand du Bayern Munich a fait assurer, non ses pieds mais ses mains, à près de 3 millions d’euros.