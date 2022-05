MHSC : Combien vaut désormais Téji Savanier sur le mercato ?

Téji Savanier est dans son cocon à Montpellier, mais en tant que joueur suivi, il pourrait donner un sens nouveau à sa carrière sportive.

Le retour de l’enfant au pays. En juillet 2019, Téji Savanier a fait son come back au MHSC, son club formateur. Parti par la petite porte de Montpellier, lors du mercato estival 2011, à la fin de son contrat amateur, le milieu fait ses débuts professionnels à l’AC Arles, en Ligue 2. Après quatre saisons où il n’a cessé de progresser, le Français rejoint Nîmes. Là-bas, il continue de performer, et participe activement à la montée en Ligue 1 de sa formation, à l’issue de l’exercice 2017-2018. Un an plus tard, il est recruté 9,5 M€, par Montpellier. Depuis, il éclabousse le championnat de son talent.

Le joueur a encore un an de contrat avec le MHSC

Téji Savanier achève sa troisième année chez les Montpelliérains. Sa valorisation sur le portail web allemand Transfermarkt est de 12 M€, ce qui fait de lui, l’élément le plus bankable de sa formation, devant Stephy Mavididi (10M€), qui a récemment rejoint l’agence de Mino Raiola. De son côté, l’Observatoire du football (CIES) l’évalue entre 4 et 7 millions d’euros. Cette différence est due à son âge (30 ans), ainsi qu’à son contrat prenant fin en juin 2023. Un bail qui pourrait être prolongé dans les prochaines semaines.

Une prolongation de Téji Savanier est en discussion

Dans son interview avec Eurosport, en début 2022, le milieu de terrain a indiqué que les négociations entre les deux parties sont en cours, mais que rien n’est fait. Il s’est également penché sur l’une de ses envies : la Ligue des Champions. Depuis le début de sa carrière, le numéro 11 n’a toujours pas disputé la moindre coupe européenne. 2022-2023 ne sera pas l’année du changement pour Montpellier, puisque la formation ne peut mathématiquement plus accrocher la plus grande des compétitions de l’UEFA. Le capitaine sera-t-il tenté de quitter le navire avant l’expiration de son bail, afin de goûter aux joies européennes ? Rien n’est moins sûr.