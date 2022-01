MHSC : Qui vend le plus de maillots à son nom chez les Montpelliérains ?

Capitaine du club de la ville qui l’a vu naître, il est clair que Téji Savanier à l’amour du maillot du MHSC. Ses supporters le lui rendent bien.

Certes, les recrues de l’été sont à leur avantage, car il est vrai que pour le défenseur Mamadou Sakho ou l’attaquant Valère Germain, il y a des saisons d’expérience et des lignes flatteuses sur le CV, qui séduisent. Les supporters du MHSC n’y sont pas insensibles. Mais pas au point d’éclipser l’homme qui concentre le maximum des faveurs des suiveurs de son club, et pour cause, puisqu’il est un enfant de l’Hérault, en plus du meneur de jeu auteur d’une saison brillante, en Ligue 1.

Téji Savanier le chouchou des supporters du MHSC

Téji Savanier est donc – sans surprise il est vrai -, le chouchou des fans du club de la Paillade, celui qu’ils réclament le plus, quand ils passent au store officiel pour s’offrir l’un des trois maillots, produits par Nike, pour couvrir la saison 2021-22. Cela nous a été confirmé en cette période qui boucle une année et débute la suivante. Mamadou Sakho et Valère Germain évoqués plus haut ne sont pas en reste, ils suivent celui que de plus en plus de voix réclament chez les Bleus.

Intérêt très clair pour le maillot third de la saison 2021-2022

Ajoutons à ces trois là, Steve Mavidi, devenu dans le courant de l’été, le nouveau dépositaire numéro un de l’attaque montpelliéraine, après le départ d’Andy Delort, à l’OGC Nice. Lequel Delort, est désormais classé parmi les meilleurs ventes de maillots, chez les Aiglons. Côté modèle, le domicile est, comme dans beaucoup d’autres clubs, une valeur sûre de la saison. Mais il est aussi à noter l’intérêt clair pour le third, en noir et doré, plus que l’extérieur sur fond de blanc.

