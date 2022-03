MLS 2022 : Les 10 joueurs les mieux payés du soccer cette saison 2022

Xherdan Shaqiri est le joueur le mieux payé de la saison de MLS.

Le 26 février dernier, la saison régulière 2022 de Major League Soccer (MLS) a débuté. Depuis son lancement, c’est la première fois que le championnat commence aussi tôt. Le calendrier a été avancé, puisque la Coupe du monde au Qatar se déroule en fin d’année. La MLS est une ligue fermée qui possède des salary cap. Cela limite les franchises concernant le salaire de leur effectif. Qui sont les 10 joueurs les mieux payés du championnat américain en 2022 ?

Un ancien de l’OL en haut de ce classement

Bien que Xherdan Shaqiri (Chicago Fire) et Carlos Vela (Los Angeles FC) possèdent le même salaire de base (4,1 M€), l’ancien de Liverpool est le joueur le mieux payé de cette liste, grâce aux divers bonus négociés lors de sa signature. Ces derniers sont estimés à presque 2 M€. Au total, six franchises sont représentées. Le Toronto FC placent 3 joueurs, tandis que l’Inter Miami, le club de David Beckham, et l’Atlanta United, où évolue l’ancien du LOSC Luiz Araujo, en comptent 2 chacun.

Plus de 40 M€ dépensés par an pour garder ces joueurs de MLS

Beaucoup d’anciennes stars du Vieux Continent se retrouvent dans cette liste. Des joueurs comme Gonzalo Higuain, Javier Hernandez, ou encore la recrue du Toronto FC, Lorenzo Insigne, qui arrivera dans la franchise de l’Ontario en juillet 2022. C’est un total de 44,7 M€ qui est déboursé chaque année pour conserver ces 10 éléments. Il est important de souligner qu’un seul de ces derniers est de nationalité américaine, en la personne de Jozy Altidore.

Les 10 joueurs les mieux payés en MLS en 2022

Xherdan Shaqiri = 6,1 M€

Carlos Vela = 5,5 M€

Lorenzo Insigne = 5,5 M€

Javier Hernandez = 5,3M€

Gonzalo Higuain = 5,1 M€

Alejandro Pozuelo = 4,1 M€

Luiz Araujo= 3,5 M€

Josef Martinez = 3,4 M€

Jozy Altidore = 3,2 M€

Rodolfo Pizarro = 3 M€

Tous les salaires sont exprimés bonus compris