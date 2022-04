Mondial 2022 : On a simulé le tirage de la Coupe du monde au Qatar

A qui la France sera-t-elle opposée au Mondial 2022 ? Réponse en fin de journée…

Il reste moins de 10 heures avant le tirage au sort des groupes, pour la Coupe du monde au Qatar. La compétition se déroule entre le 21 novembre et le 18 Novembre, et même si toutes les nations participantes ne sont pas encore connues, le procédé qui a lieu à 18h permettra à ces sélections d’être fixées. Nous avons simulé un tirage fictif, à l’aide du site draw.inker.one, afin de voir quels pourraient être les premiers adversaires de l’équipe de France, dans ces Mondiaux 2022. Sur le papier, les Bleus sont dans de meilleures dispositions qu’en 2018.

La France avec le Mexique dans le groupe B

Il s’agirait d’un groupe très abordable pour l’équipe de France. Le Mexique représenterait le plus grand danger pour les Bleus. Statistiquement, les Mexicains sont les pires adversaires sur lesquels les hommes de Didier Deschamps pouvaient tomber, car la nation est la mieux classée à la Fifa (9e) des sélections présentes dans le chapeau 2. Cependant, les deux autres adversaires des Français seraient bien moins imposants, avec le Japon, 23e place au classement Fifa, et l’Equateur, à la 46e position. A titre comparatif, en 2018, Antoine Griezmann et les siens s’étaient extirpés d’un groupe contenant le 11e (Pérou), le 12e (Danemark) et le 36e (Australie) à la Fifa.

Pas de poules de la mort mais de belles confrontations

Si les groupes semblent en général bien équilibrés, il y aura de nombreuses oppositions intéressantes, dès les phases de poules. L’Espagne, menée par une nouvelle génération dorée, avec des Pedri, Ferran Torres, ou encore Eric Garcia, devra se coltiner l’Allemagne, l’un des épouvantails de ce chapeau 2. D’autres chocs vaudront le détour, comme Pays-Bas – Brésil, ou encore un Portugal – Uruguay qui va rappeler des mauvais souvenirs aux Lusitaniens, puisque la Céleste les avait éliminé en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2018.