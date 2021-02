Montées, descentes, projection sur le final de la Ligue 2 d’après le CIES

Quel pourrait être le dénouement de la saison 2020-21 de Ligue 2, 2020-21 ? Le CIES l’imagine…

Treize journées restent à jouer en championnat de France de Ligue 2, l’indécision est encore totale, dans le sens de la montée en Ligue 1, et celle des relégués en National. Le suspense reste entier, mais le Centre international d’étude du sport (CIES), tente de le lever, dans sa dernière étude publiée ce lundi. Laquelle anticipe l’issue finale de la saison 2020-21, en proposant un classement complet.

Vers un retour de l’ESTAC en Ligue 1 cette saison ?

Avec l’ESTAC Troyes au sommet. Le club de l’Aube et con coach Laurent Battles devraient non seulement retrouver l’élite, mais de surcroît gagner le championnat, si les prédictions sont bonnes. Le CIES détaille sa méthodologie : « un modèle statistique prenant en compte les tirs cadrés, les tirs depuis la surface (tentés ou concédés), la possession de la balle, ainsi que les passes réussies dans le tiers adverse et celles des adversaires dans son propre camp ». Ce classement a été dressé avant la 25e journée, disputée le week-end dernier, et jusqu’à ce lundi.

Chambly et Pau en mauvaise selon le CIES

Pour accompagner Troyes en Ligue 1, l’Observatoire du football ajoute Clermont Foot et le TFC, sur le podium, laissant l’équipe surprise Grenoble, quatrième, à la place des regrets. Regrets également ici annoncés, pour Chambly et le Pau FC, respectivement avant-dernier et dernier. Châteauroux s’en tirerai à (un peu) meilleur compte, en terminant 17e, à la place de barragiste. Le CIES ne nous dit pas dans sa projection, ce qu’il adviendrait ensuite de la Berrichonne.

Classement final anticipé de la Ligue 2 selon le CIES