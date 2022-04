Mino Raiola, qui sont les joueurs qu’il a sous contrat

Mino Raiola était un personnage aussi puissant que singulier dans le football. Sa disparition met en émoi, le monde du ballon rond.

Contrairement aux affirmations des médias transalpins (Gazzetta dello Sport, Tuttosport…), Mino Raiola ne serait pas décédé. Mais l’état de santé du « super agent » du football, âgé de 54 ans, hospitalisé à San Raffaele, à Milan, serait néanmoins critique, d’après ses proches. Personnalité iconique de la discipline, le pool des footballeurs qu’il représente, selon le magazine économique Forbes, avoisine les 800 millions d’euros, en valeur financière, en 2020.

Le super agent Mino Raiola annoncé mort. Ses proches démentent

Mino Raiola est le conseil de certains des plus grands joueurs actuels, du monde du ballon rond. L’on pense à Paul Pogba, c’est lui qui a négocié le transfert du Français, vers Manchester United, à un montant alors record de 105 millions d’euros. C’est lui aussi qui s’occupait du futur de la pépite du moment, l’attaquant norvégien Erling Haaland. En Ligue 1, il est connu pour notamment veiller aux intérêts des Parisiens, Donnarumma, Areola, Xavi Simons et Verratti, des Niçois, Stengs, Kluivert et Benitez, ou du Monégasque, Myron Boadu.

Deux joueurs de la Ligue 1 l’ont récemment rejoint

Ces jours derniers, il a été annoncé que le brésilien de l’OM, Luis Henrique et le latéral du MHSC, Junio Sambia, l’ont rejoint. Mino Raiola est avec Jorge Mendes, l’agent du football le plus puissant, et un personnage singulier pour tous les amateurs de ballon rond. les annonces autour de sa disparition, jusqu’à son démenti, ont mises en émoi, toute la discipline.

È venuto a mancare Mino Raiola, all’età di 54 anni. Riposa in pace, Mino 🙏 pic.twitter.com/1iXtNdsWQv — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) April 28, 2022

Les principaux joueurs sous contrat avec l’agence de Mino Raiola

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Paul Pogba (Manchester United)

Gianluigi Donnarumma (Paris SG)

Marco Verratti (Paris SG)

Matthijs de Ligt (Juventus)

Moise Kean (Juventus)

Stefan de Vrij (Inter Milan)

Ryan Gravenberch (Ajax)

Henrikh Mkhitaryan (AS Rome)