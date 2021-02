FC Nantes- OM : Les audiences de la rencontre à la télé

Un peu moins de 700 000 spectateurs en moyenne, ont suivi l’opposition du FC Nantes et de l’OM, ce samedi.

Un petit match sur le rectangle vert donne une audience plutôt mitigée. Il y a donc une forme de logique aux audiences enregistrées par Canal+, ce samedi, avec la diffusion de la rencontre de la 26e journée de Ligue 1, entre le FC Nantes et l’Olympique de Marseille. Match qui s’est déroulé à partir de 17h.

A match moyen audiences moyennes pour FC Nantes – OM

Selon le compte Destination Télé, il y avait 676 000 téléspectateurs en moyenne, pour suivre l’opposition, conclue sur un score de parité de un but partout et une note des abonnés, à 7,2 sur 20. Pas terrible. Et inférieur à l’opposition du PSG et de l’OGC Nice, la semaine dernière, dans la même case horaire (807 000 en moyenne).

PSG – AS Monaco devrait redresser la moyenne

En cette fin d’après-midi, le match était en concurrence avec les programmes du week-end, des magazines sur la Une, un télécrochet sur la deux et du Stéphane Plaza en continu, sur la 6. La rencontre dominicale en prime time entre le PSG et l’AS Monaco (à partir de 21h), devrait doper les audiences de la chaîne.