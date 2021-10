Newcastle : Les 10 recrues les plus attendues de l’hiver selon les bookmakers

Ce Newcastle nouvellement repris titille la curiosité.

L’Angleterre du football frémit. Gronde pour une frange, à l’encontre des nouveaux propriétaires du club de Newcastle ; un fonds souverains de l’Arabie Saoudite. L’effet de curiosité est évident, à l’égard de ce projet, qui présentent bien des similitudes, avec ceux menés à Manchester City et au PSG. Ce premier hiver donnera peut-être le ton pour la suite, attendue au moins des inconditionnels du club.

Le Newcastle United FC va-t-il lorgner du côté du PSG ?

Chez les bookmakers, la liste des prétendants associés aux Magpies est aussi longues, qu’il n’y a de jours dans un mois. Pour les plus improbables, au moins sur ce mercato de janvier, il y a Paul Pogba, Erling Haaland, Neymar et Messi. Tous à une cote de plus de 30 contre un. Les deux derniers, joueurs du Paris Saint-Germain, ne sont pas les premiers concernés. D’autres Parisiens, en revanche, ont bonne cote, ils se glissent dans le top 10 des recrues les plus probables de l’hiver, à lire en images ci-dessus.

Le sort de Steve Bruce déjà scellé chez les bookmakers

Il y aussi, pour confirmer l’enthousiasme général autour de cette reprise de Newcastle, la question posée de savoir si le club recrutera plus de joueurs que n’importe quel autre cet hiver. Si oui, ça paie 1,5 fois la mise. Et c’est également vrai du côté de l’entraîneur, chez les bookmakers, le sort de Steve Bruce est déjà scellé ; la cote pour qu’il passe l’hiver en restant à son poste est de six, c’est dire s’ils n’y croient plus. Sa succession est même ouverte.