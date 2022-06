Neymar, Coman, LaMelo Ball… Casting clinquant pour la nouvelle Slipstream de Puma

Neymar est l’un des 12 ambassadeurs à l’affiche du film « Welcome Unbored », pour Puma.

Une campagne mondiale, dopée par un casting des meilleurs ambassadeurs de l’équipementier et l’agence française, LaFourmi, à la création, c’est ce que dévoile Puma ce jeudi matin, avec son nouveau film de marque, pour accompagner la sortie de la nouvelle chaussure, Slipstream. Ils sont douze, les athlètes, chanteurs ou influenceurs, à l’affiche de « Welcome Unbored », réalisé par Frédéric de Pontcharra.

Douze sportifs, chanteurs ou influenceurs au casting

Autour de Neymar, en capitaine de ce collectif, se glissent des têtes bien connues du monde sportif ; du football principalement, avec Kinglsey Coman, Memphis Depay et Romeo Beckham, mais aussi de la NBA (LaMelo Ball), ou de l’athlétisme, avec deux champions olympique en titre : Gianmarco Tamberi, à la hauteur et le perchiste, Armand Duplantis. ensemble, ils assurent la promotion de la nouvelle Slipstream, une chaussure que Puma a lancé en 1988, pour première version. Plus de trois décennies plus tard, la nouvelle mouture et ce film d’un peu plus d’une minute trente, s’adressent d’abord à tous les fans de sneaker, et la génération née de ce siècle.

Une Slipstream pour séduire les Sneakerhead

« Puma nous a demandé une campagne qui saura séduire les Sneakerhead nés après 2000, qui ont baigné dans la culture sneaker depuis toujours. Une cible exigeante, pas toujours sensible à l’exercice publicitaire car sur-exposée à celle-ci, explique Jordane Rabute, directeur des stratégies LaFourmi. On voulait faire écho à leur envie de faire bouger les choses, le style, la culture, les valeurs, qui vont souvent beaucoup plus vite que la société. Puis il y avait ce mot “Slipstream” le courant laissé par les Formule 1 et les navettes spatiales par leur vitesse. »

Un film de marque de conception française visible sur le digital

Pour le pitch, celui de « Welcome Unbored » est ainsi annoncé : « Fini l’ennui, embarquez dans la navette spatiale pilotée par Kingsley Coman. À bord, Memphis Depay et LaMelo Ball vous donneront les dernières consignes de sécurité pour un voyage intergalactique vers un nouveau monde fait de milliers de possibilités. Mais attention, la Slipstream sera votre seul ticket d’entrée ! ». Le film n’est visible que sur le digital, nourrit par la force communautaire, de chacun des ambassadeurs de la marque.