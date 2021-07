PSG : Neymar pose devant son hélico personnalisé et sa maison à 8M€ chacun

Neymar dans son environnement.

Attention, cliché bling-bling à plusieurs millions d’euros. C’es celui posté par Neymar sur ses réseaux sociaux, qui montre l’attaquant du PSG assis dans le jardin de son immense maison de Rio de Janeiro, au Brésil, avec en fond son hélicoptère personnalisé. Une première chose est à signaler, il n’y a rien de neuf sur ce cliché, contrairement à ce que l’on peut lire ça et là ; nous avons déjà parlé de la maison, comme de l’appareil.

Neymar poste un cliché à plusieurs millions d’euros

C’est toutefois la première image que nous pointons, associant les deux. A savoir d’une part l’hélicoptère, un modèle Airbus H145 produit par Eurocopter Group de la division du groupe Airbus. Il a la particularité d’afficher en gros le nom de celui qui voyage à son bord. NJR, les initiales de Neymar Junior, sont plaquées en gros, au niveau de la queue de l’appareil. Il est aussi immatriculé PP-NJR. Cet hélicoptère est estimé à près de 8 millions d’euros à l’achat.

Dans la maison où l’attaquant du PSG a confiné

Soit le prix également, de sa maison. Un écrin de verdure et de beauté, sur une surface de 6 200 mètres carrés habitables. La résidence abrite six suites, des piscines, à l’intérieur et l’extérieur, un sauna, un court de tennis, une salle de sport.. Et bien sûr un héliport, pour poser son joujou volant (voir la demeure en images ci-dessus). C’est notamment là que le joueur international brésilien a choisi d’observe son confinement, au printemps 2020, quand la planète s’est soudainement arrêtée, en raison de la Covid-19.