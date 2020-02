Nike célèbre les JO 2020 avec une paire médaille d’or

Les Jeux Olympiques de Tokyo (du 24 juillet au 9 août) approchent à grand pas et Nike a décidé de marquer le coup en sortant une nouvelle paire, de Air Max 97 Gold Medal, qui ne risque pas de passer inaperçue. Comme son nom l’indique, elle sera recouverte d’une couche dorée, très tape à l’oeil. La marque américaine n’a pas encore annoncé de date de sortie pour cette sneaker, aux allures de médaille olympique. Elle devrait être en vente chez certains détaillants et dans le store en ligne de Nike prochainement.

Rien n’a été laissé au hasard par Nike

La marque au swooth a préparé sa nouvelle paire avec du cuir, des éléments réflectifs qui sont visible de partout, et des pièces translucides. La tige arrière est confectionnée en maille dorée et en cuir. Chaque détail a été étudié par les confectionneurs, notamment le ton de couleur différent sur la semelle extérieure en caoutchouc gomme doré.

Une collection Air Max 97 Olympic Rings 2020

Ce nouveau modèle fait partie d’un pack spécial Air Max 97 Olympic Rings 2020, où chaque paire représente la couleur d’un anneau de la compétition internationale. Soit 5 différentes : Lucky Green, Black, Photo Blue, Amarillo et Challenge Red. Nul doute que cette nouvelle collection d’Air Max 97 devrait se vendre en masse et continuer d’attirer tous les regards.