OGC Nice : Combien vaut désormais Kasper Dolberg sur le mercato ?

Arrivé en espoir du football danois, Kasper Dolberg ne faillit pas, mais il n’est pas non plus, à la pleine hauteur des espoirs placés en lui.

Dans l’approche du money time, l’OGCN a toutes les cartes en main pour terminer sur le podium de Ligue 1, voire mieux. Cette excellente saison est due à de nombreux éléments. Si les noms d’Amine Gouiri ou Christophe Galtier ressortent régulièrement dans les médias, Kasper Dolberg est un autre élément marquant de ces Aiglons. Recruté à prix d’or il y a deux saisons, que vaut-il sur le marché des transferts ?

L’attaquant est la recrue la plus chère de l’histoire de l’OGCN

Arrivé en région Paca fin août 2019, Kasper Dolberg représente le plus gros investissement de Nice sur le mercato. Un total de 20,5 millions d’euros a été déboursé, pour l’arracher à l’Eredivisie et de l’Ajax. Malgré des statistiques correctes, le Danois n’arrive pas à exploiter son potentiel à 100%. En 2022, le joueur est estimé entre 15 et 20 millions d’euros par l’Observatoire du football (CIES). Même son de cloche chez le portail web allemand Transfermarkt, qui l’évalue à 20 millions d’euros.

Encore plus de deux ans de contrat pour Kasper Dolberg

Le joueur de 24 ans connaît une saison un peu plus complexe que d’habitude. Touché à multiples reprises par la Covid-19, il a dû aussi faire face à des blessures et à un diabète de type 1, détecté en novembre dernier. Le contrat du numéro 9 court jusqu’en 2024. Ira-t-il jusqu’à la fin ? Rien n’est moins sûr mais l’attaquant doit “se faire violence” comme le disait son entraîneur, au sortir du match contre le PSG, s’il veut s’imposer dans cet effectif niçois.