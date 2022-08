OGC Nice: Détail de ce que rapporte la Ligue Europa Conférence 2022-2023

Outre l’intérêt sportif, l’OGC Nice serait bien inspiré, financièrement, de réussir à se qualifier pour la phase finale de la Ligue Europa Conférence.

C’est le 25 août prochain que l’on saura si l’OGC Nice, qui dispute son barrage aller ce jeudi contre le Maccabi Tel Aviv, fera parti des 32 équipes qualifiées pour la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence 2022-2023. À la faveur de leur 5ème place en Ligue 1 la saison passée, les Aiglons sont les seuls représentants français dans cette compétition et devront passer l’obstacle israélien, pour avoir la garantie de toucher la prime de participation, qui s’élève à 2,94 millions d’euros. La même que recevront toutes les équipes qualifiées en phase de groupes.

L’OGC Nice en ballotage pour disputer la Ligue Europa Conférence

Au total, le prize money pour cette édition de la C4 sera de 235 millions d’euros, identique à l’année dernière. Cette somme est répartie selon trois critères: une prime à la participation commune au top 32, des bonus à la performance en poules et en éliminatoires et une prime en fonction du classement au coefficient de chaque équipe. S’ajoute un dernier poste de rémunération : la part de marché, qui correspond aux droits de l’audiovisuel.

Un minimum de 3 M€ garanti à chaque club

Si le Nice de Lucien Favre passe les barrages, il sera assuré de gagner un peu plus de 3 millions d’euros et ce, même si le Gym perd ses 6 matchs de groupe. Si l’enveloppe totale pour cette compétition est de 235 M€, elle est logiquement inférieure à celles allouées, pour ses grandes soeurs, que sont la C1 et la C3. À titre de comparaison, l’UEFA distribuera 465 M€ aux clubs engagés en Ligue Europa (détails) et plus de 2 milliards d’euros à ceux de Ligue des Champions (détails), pour cette saison 2022-2023.

Le détail des primes de la Ligue Europa Conférence 2022-2023

Primes de participation

2,94 million d’euros

Classement au coefficient (1 part = 44 500 €)

32e : 1,137 x 1 = 44 500 €

31e : 1,137 x 2 = 89 000 €

30e : 1,137 x 3 = 0,133 M€

…

2e : 1,137 x 31 = 1,379 M€

1er : 1,137 x 32 = 1,424 M€

Primes à la performance

Victoire en phase groupes = 0,5 M€

Match nul = 0,166 M€

Huitième de finale = 0,6 M€

Quart de finale = 1 M€

Demi-finale = 2 M€

Finale = 3 M€

Vainqueur = 2 M€