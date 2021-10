OGCN – OM : Qui va tirer profit de ce match à rejouer selon les bookmakers ?

OGC Nice – OM, saison 2021-2022, acte II.

Deux mois après, l’OGCN et l’OM se retrouvent pour en découdre. Cette fois à huis clos et sur la pelouse de l’ESTAC Troyes, comme réclamé par la Ligue de football professionnel, en réaction aux incidents, survenus à l’Allianz Riviera. Avant que les Phocéens ne décident de ne pas revenir sur la pelouse, le 22 août dernier, les Aiglons menaient au score, 1-0. Qu’en sera-t-il ce mercredi soir ?

Serré comme jamais cet OGCN – OM

Les bookmakers de France sont particulièrement hésitants sur ce match. Comme rarement d’ailleurs. A preuve, sur le marché victoire, nul, défaite, Nice est donné vainqueur à la cote moyenne de 2,65 et l’Olympique de Marseille, à… 2,62. Entre, il y a le match nul considéré plus lointain, puisqu’à la cote plus élevée de 3,38 contre un. Oui mais voilà, ce partage des points ressort alors clairement comme une évidence, à la lecture du score précis le plus envisagé.

Pas de Delort ni d’Harit, mais Dolberg, Gouiri et Milik pour donner au change

C’est en effet le 1-1 qui domine, ce résultat paie en moyenne, 5,35 fois la mise de départ. Le reste est plus incertain et de toute façon parfaitement équitable : le succès 1-0, qu’il soit de Nice ou de Marseille vaut une cote de 8, le 1-2 de 8,75… Serré que l’on vous dit, ce match à rejouer de la 3e journée de Ligue 1. Sans Andy Delort pour marquer du côté du GYM, puisqu’il n’était pas encore Niçois, au moment du premier match et sans Harit à Marseille, pour les mêmes raisons. Sans eux, les favoris des bookmakers pour marquer sont Kasper Dolberg et Amine Gouiri côté azuréen, buteurs aux cotes respectives de 2,9 et 2,95 contre un. Et en face, Arkadiusz Milik les devance, à 2,77. OGCN – OM est à suivre à partir de 21h.