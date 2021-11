OL : 1 500€ pour un maillot de Lucas Paqueta !

Sur les 124 maillots mis en vente par la LFP, celui de Lucas Paqueta à l’enchère la plus haute.

Serait-il le nouveau chouchou de la Ligue 1 ? C’est trop peu pour le dire, mais ça ressemble quand même à un fort engouement du public, pour le milieu de terrain de l’OL, Lucas Paqueta. Visiblement plus, jusqu’ici, que pour tous les autres joueurs concernés par l’opération, dans tous les clubs de la Ligue 1. Au lendemain de la 13e journée du championnat, la Ligue de football professionnel (LFP) a mis à vendre, aux enchères, 124 maillots de joueurs de la Ligue 1, mais aussi de la L2.

Paqueta fait flamber les enchères

Les enchères sont à leur mi-temps (prévues sur quinze jours) et à ce stade, ce dimanche 21 novembre, c’est donc le maillot de Lucas Paqueta qui domine tous les autres, au prix de 1 500 euros. Il devance celui du Parisien Achraf Hakimi, à 1 000 euros et son compatriote gardien de but à l’OL, Anthony Lopes (à 650 euros). Il reste sept jours pour enchérir sur les pièces proposées.

Deux joueurs de l’OL, un du PSG sur le podium

Ce dimanche 21 novembre, plus de 20 000 euros ont déjà été récoltés. A vous de contribuer, si l’envie vous en dit, car l’opération défend Le Bleuet de France, l’oeuvre caritative, en soutien des soldats et de leur entourage et des victimes des attentats. Tout l’argent récolté par la LFP sera versé à la cause. Fin de l’opération, le 28 novembre à 15h. Beaucoup des maillots proposés sont signés par ceux qui les ont porté sur le terrain.