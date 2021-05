OL : +164% la valeur de l’OL sur 5 ans. C’est un record en Europe

L’Olympique Lyonnais se valorise plus que les autres clubs européens, sur les cinq dernières saisons.

Sportivement, les résultats ne sont pas à la hauteur depuis deux ans, parce qu’en 2020, le championnat s’est arrêté prématurément et que cette saison, il a manqué la Ligue des champions. Ailleurs pourtant l’OL se bonifie. A ce point même qu’il est, selon le Football Club Valuation de KPMG Football Benchmark, le club qui se valorise le plus en Europe, sur les cinq dernière saisons.

489 M€ la valorisation de l’OL en 2021

En hausse de +164% entre l’étude de 2016 et la dernière, publiée ce mercredi. C’est mieux que l’Inter Milan (+120%) et Tottenham (+113%), qui suivent les Gones, sur ce critère. En 2021, l’Olympique Lyonnais est estimé à 489 millions d’euros, par le leader mondial de l’audit et de l’expertise comptable. Il est le seizième club le plus cher du Vieux Continent, classé entre Schalke 04, en Allemagne (502 M€), et le SSC Napoli, en Italie, à 485 millions.

Un club qui cultive une forme de singularité dans le paysage de la Ligue 1

L’OL est un cas presqu’atypique en Ligue 1. Il est coté en bourse, a l’équipe féminine la plus titrée d’Europe, il est associé à l’ASVEL de Tony Parker, il a la propriété de son stade et développe tout autour, son projet d’OL Vallée, un pôle de loisir et bientôt une nouvelle salle dédiée à l’équipe de basket ou l’accueil de concerts et de spectacles. La franchise Olympique Lyonnais est à ce titre, l’une des plus novatrices du pays, tous sports collectifs confondus.