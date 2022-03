OL, AS Monaco : Ce qu’ils ont gagné jusqu’ici en Ligue Europa

L’OL trace sa route en Ligue Europa, que vient tout juste de quitter l’AS Monaco.

Un sur deux, le nombre de clubs français qualifiés, pour les quarts de finale de la Ligue Europa. L’Olympique Lyonnais a écarté Porto, un adversaire outsider comme lui à la victoire finale, tandis que l’AS Monaco a été éliminé par d’autres portugais, de Braga. Les Gones vont donc avoir au moins un tour de plus, pour gonfler la cagnotte des primes gagnées dans la compétition, et 1,8 million pour l’accession aux quarts.

Une quinzaine de millions d’euros garantis pour l’OL et l’AS Monaco

A ce stade, les deux clubs reposent sur des bénéfices proches. L’AS Monaco flirte avec les quinze millions d’euros, car elle est passée avant, par la phase éliminatoire de la Ligue des champions. A l’addition en plus, du bonus de participation commun à toutes les équipes, des résultats obtenus en phase de groupe (3 victoires et 3 nul), de la 1er place de la poule, de l’accession aux seizièmes et de la part dite au coefficient, sur les 10 dernières saisons européennes.

Lyon, qualifié, verra les quarts de la Ligue Europa 2021-2022

L’Olympique Lyonnais aussi, dans une configuration similaire, avec 5 victoires (à 630 000 euros chacune) et un nul (à 210 000 €), une première place de son groupe, un accessit aux seizièmes et désormais, aux quarts, le club approche les 15 millions d’euros, en récompense de son parcours européen, jusqu’ici. C’est la part certaine, à laquelle s’ajouteront en bout de compétition, les droits de la télé. Et cela indépendamment aussi des bénéfices de la billetterie, pour les rencontres à domicile, au Groupama Stadium, comme celle d’hier, disputée devant près de 55 000 spectateurs.