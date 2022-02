OL, AS Monaco: On a simulé leur tirage en 8e de la Ligue Europa

L’OL et l’AS Monaco disputent la phase finale de la Ligue Europa, saison 2021-22.

Il ne reste plus que 16 équipes en lice dans cette édition 2021-2022 de la Ligue Europa. Parmi elles se trouvent deux Françaises, avec d’un côté, l’OL et de l’autre, l’AS Monaco. Le tirage officiel aura lieu un peu plus tard dans la journée, mais nous en avons simulé un fictif, pour avoir un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler ces huitièmes de finale de la compétition.

Un tirage convenable pour l’ASM, l’OL devrait cravacher

L’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco ont tous les deux fini leur phase de groupe à la première position, avec 16 et 12 points respectivement. Si d’après ce tirage fictif, les Monégasques s’en tirent relativement bien avec une double confrontation contre le Real Betis, les Gones ne pourraient pas connaître pire destin qu’un face-à-face contre le FC Barcelone, qui a retrouvé des couleurs ces dernières semaines afin de se débarrasser de Naples.

Des grosses affiches au programme de ces huitièmes de finale

Bien que la confrontation entre l’OL et Barcelone soit le choc phare de ces 8e, elle ne serait pas le seul rendez-vous majeur de cette Ligue Europa. Avec des rencontres telles que West Ham – Porto, Atalanta – Bayer Leverkusen ou encore Séville – Spartak Moscou, les fans de football vont se régaler. La phase aller se déroulera le 10 Mars, tandis que les matchs retours prendront place la semaine qui suit.