OL – ASM- : Gros match mais audiences modestes sur France 2

Un peu moins de 2 millions de téléspectateurs en moyenne, pour suivre OL – Monaco en Coupe de France.

C’était une belle affiche sur le papier, elle l’a aussi été sur le rectangle vert, entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco, en quart de finale de la Coupe de France de football. Tous les ingrédients d’un bon match y étaient : des buts, des poteaux, des actions litigieuse, des cartons (9) et deux expulsions de Diomandé et du coach Rudi Garcia, côté lyonnais.

OL – ASM, quatrième audience de la soirée

Il n’y avait pourtant pas grande foule branchée sur France 3, ce mercredi soir, pour suivre la victoire de l’AS Monaco (2-0) sur l’OL. Les débats ont réuni une moyenne de 1,932 millions de téléspectateurs devant la chaîne, pour une part d’audience sur la soirée, à 8,2%. C’est le troisième programme le plus suivi de la soirée, derrière « Top Chef » sur M6 et les séries, « L’école de la vie » et « The Resident », sur France 2 et TF1.

Moins de monde que pour suivre PSG – LOSC

C’est moins également que le tour précédent de la Coupe avec le choc entre le PSG et le LOSC. Pourtant diffusé à une case inhabituelle (un mercredi à 17h45), il avait réuni une moyenne de 2,5 millions de téléspectateurs pour 15% de part d’audience.