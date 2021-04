OL – ASM sera sur France 3

L’affiche OL – ASM en Coupe de France sera diffusée sur France 3.

Le début de la Coupe de France s’est joué en concentré, dans un format inédit, conséquence de la Covid-19, qui touche le pays. Se dispute à ce stade, les quarts de finale, la Fédération française a programmé les matches, les 20 et 21 avril prochain. Alors que le PSG est encore en lice dans la compétition, le diffuseur officiel de la « Vieille Dame », le groupe France Télé a fait son choix, dans la liste des affiches, et ce ne sont pas les Parisiens, qui ont été privilégiés.

OL – ASM, en clair sur France 3

C’est Olympique Lyonnais – AS Monaco qui sera en prime le 21 avril prochain, à 21 h sur France 3. Le journaliste Fabien Lévêque et l’ancien joueur de l’OGC Nice Eric Roy seront aux commentaires, assistés d’Arnaud Matteoli, sur le bord du terrain. Pour rappel, les deux écuries sont encore en course, pour le titre en Ligue 1. Les hommes de Rudi Garcia pointent à la 4e position, avec un point de retard sur les Monégasques, troisièmes du classement. Un choc en coupe nationale, qui s’annonce donc prometteur.

Encore deux petits poucets en course

Tombeur de l’Olympique de Marseille, Canet Roussillon est encore en lice en Coupe de France. Le club catalan, affrontera Montpellier, le 20 avril prochain, à 21 h. Même date, pour le pensionnaire de National 2, Rumilly Vallières, qui lui, jouera face à Toulouse, mais un peu plus tôt dans la soirée, à 18h45. Reste à savoir, s’ils réussiront l’exploit de Calais, qui avait atteint la finale, en 2000 face au FC Nantes. Concernant le PSG, il recevra l’équipe de Stéphane Moulin, le SCO d’Angers, le 21 avril prochain, à 18h45.