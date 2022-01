OL – ASSE : Qui va gagner ce derby volcanique selon les bookmakers ?

Malheur au vaincu de ce derby entre l’OL et l’ASSE, à disputer au Groupama Stadium.

La 22e journée de Ligue 1 commence ce vendredi soir et l’affiche fait saliver. La rencontre OL – ASSE s’annonce bouillante, cette saison. Les deux formations sont dans le dur en championnat et espèrent profiter du derby, pour reprendre confiance. L’Olympique Lyonnais devra se passer d’éléments importants, comme Jérôme Boateng, ou Karl Toko Ekambi tandis que l’AS Saint-Etienne sera privée de joueurs comme Ryad Boudebouz, ou encore Wahbi Khazri.

Un OL – ASSE en faveur du club lyonnais

Les bookmakers estiment que Lyon est le favori dans ce derby, avec une cote à 1,35. L’ASSE ne semble pas être en mesure de rivaliser, avec une victoire cotée à 7,95. Un match nul est une issue qui apparaît plus envisageable, puisque sa cote moyenne est de 5,38. Intéressant de noter que, les trois scores ayant les cotes les plus faibles sont des victoires lyonnaises. Le succès de l’OL 2-0 est coté à 6,6 contre 1, tandis que Lyon s’imposant sur le score de 1-0 ou 2-1 est coté à 7,8 et 7,9.

Dembélé, Paqueta, qui pour marquer dans ce derby ?

Comme ce fut le cas sur les quatre dernières confrontations entre ces deux équipes, les bookmakers prévoient des buts. 1,15 est la cote du match finissant à plus de 1,5 buts. Quant aux joueurs qui vont marquer, c’est Moussa Dembélé qui a la préférence des cotes à 1,95 contre 1. Celle de son compère, Lucas Paqueta, n’est que légèrement plus élevée, à 2,37. Jean-Philippe Krasso, toujours incertain pour le match, et Bakary Sako seront les deux éléments à suivre du côté stéphanois, avec des cotes moyennes à 4,76 et 4,96, . Qui marquera dans ce derby volcanique ? Réponse ce vendredi soir, à partir de 21h.