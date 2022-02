OL : Augmentation de capital pour l’Olympique Lyonnais

L’Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas a procédé à plusieurs augmentations de son capital, pour permettre aux groupes professionnels d’entrer dans l’actionnariat.

Opération, pour la dernière, décidée et votée le 26 octobre dernier, par le conseil d’administration, qu’évoque OL Groupe, dans son rapport financier semestriel, des derniers mois de l’année 2021. L’Olympique Lyonnais a procédé à une augmentation de son capital, selon nos observations à Sportune, de 499 247,04 euros, par la création de 328 452 actions nouvelles, d’une valeur nominale de 1,52 euros.

89 525 858,32 € le nouveau capital social d’OL Groupe

En conséquence de quoi, le capital social du club des Gones est désormais de 89 525 858,32 euros, divisé en 58 898 591 actions, à 1,52 euros. C’est la cinquième augmentation opérée par l’Olympique Lyonnais, sur la seule année 2021. C’est une circonstance exceptionnelle, dans une période, qui l’est tout autant. Elle est résulte de la conversion de salaires en actions, tel que décidé par le board lyonnais, pour compenser les effets de la crise de la Covid.

Des joueurs et joueuses devenus actionnaires de leur propre club

Le club, justement l’explique ainsi : « OL Groupe a mis en oeuvre une opération qui a permis aux acteurs sportifs professionnels (joueurs, joueuses, staffs, encadrement), de convertir en actions d’OL Groupe, une partie de leur rémunération (entre 5% et 25% du salaire, à compter du mois de février 2021). » C’est une façon habile pour le club, d’une part d’assumer plus sereinement le contexte économique défavorable à tous, et également d’impliquer les acteurs du jeu plus largement dans le projet sportif. Car pour toutes celles et ceux devenus actionnaires de l’OL, l’intérêt est encore plus grand de voir le club, réussir dans son entreprise.