OL : Combien ça coûte de recruter Emerson Palmieri (Chelsea) ?

L’Olympique Lyonnais tourné vers l’Angleterre, pour renforcer sa défense ?

L’OL s’offrira-t-il un double champion d’Europe, nations et clubs, en titre ? Le club des Gones y songerait, selon une information de Foot Mercato, qui évoque l’intérêt pour le profil d’Emerson Palmieri, joueur des Blues de Chelsea et de la Squadra Azzura, sacré à Wembley. A la différence de Jorginho, doublement titré comme lui, Emerson est moins sollicité, pour jouer sur le terrain.

Un double champion d’Europe suivi par l’OL

L’Olympique Lyonnais pourrait alors offrir du temps de jeu qui manque, au latéral gauche de 26 ans. Lequel est arrivé à Londres à l’hiver 2018, depuis l’AS Rome, moyennant une indemnité sur le transfert, à 20 millions d’euros. Valorisation que l’Italo-brésilien n’a plus désormais, sur le mercato. Quoiqu’à son sujet, les estimations divergent largement, entre la plateforme Transfermarkt qui le donne à 14 millions d’euros et l’Observatoire du football, pour qui il vaut plus modestement, de 2 à 4 millions d’euros. Sebastien Denis, pour Foot Mercato, précise ne pas connaître le montant souhaité par le board de Chelsea.

Emerson Palmieri est à un an de la fin de son contrat avec Chelsea

Emerson a paraphé un contrat sur trois ans et demi avec les Blues, au mois de janvier 2018. Il gagne l’équivalent de 225 000 euros brut mensuels, que l’Olympique Lyonnais devra a minima compenser. A moins d’un an de l’échéance de son bail, le joueur est sur le départ, mais l’OL n’est pas le seul sur le dossier, ailleurs dans le football européen.