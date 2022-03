OL : Combien ça coûterait de rapatrier Samuel Umtiti (FC Barcelone) ?

Vers un retour de Samuel Umtiti à l’OL ? – @FCBarcelona

Les années passent, les entraîneurs changent, mais la situation, en Catalogne, reste la même pour Samuel Umtiti. Depuis quasiment quatre ans, il joue peu au FC Barcelone. Au point où, cette saison, il n’a disputé qu’un seul match. Une situation compliquée pour le Français qui pourrait être amenée à changer, lors de ce mercato estival. D’après Mundo Deportivo, le défenseur central cherche une porte de sortie, et un retour à l’OL, son club formateur, est une option, lui dont la clause libératoire est de 500 M€

Une valeur marchande qui s’effondre pour le joueur formé à l’OL

Formé à l’Olympique Lyonnais, Samuel Umtiti s’est rapidement imposé comme une valeur sûre de l’effectif, dès la saison 2011-2012. Ses bonnes performances sur la ligne arrière attirent l’intérêt de gros clubs. C’est finalement le Barça, en 2016, qui se montre le plus persuasif. Transféré contre un montant de 25 M€, le gaucher réalise deux premières saisons de grande qualité, qui lui permettront de disputer, puis remporter, la Coupe du Monde 2018. Il est alors estimé à 70 M€ par Transfermarkt. Plus de trois ans plus tard, sa valeur sur le mercato a été divisée par 35, et atteint 2 M€. Même son de cloche du côté de l’Observatoire du football, qui l’estime entre 2 et 4 M€.

Samuel Umtiti a prolongé avec le FC Barcelone jusqu’en 2026

Au-delà de prestations moyennes, le joueur de 28 ans a dû faire face à des blessures récurrentes au genou. Celles-ci ont gâché son aventure catalane, et lui ont fait perdre son statut dans l’effectif. Son ancien salaire était trop élevé pour intégrer le vestiaire de l’OL, mais sa prolongation jusqu’en 2026 pourrait changer les choses, car ses émoluments ont été diminués, pour permettre au Barça, en crise, d’assumer son contrat. Cependant, selon les informations du journal espagnol, les Lyonnais doutent de la condition physique du défenseur.