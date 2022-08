OL: Combien vaut désormais Alexandre Lacazette sur le mercato ?

Le retour aux sources dans le cocon de l’OL, pour Alexandre Lacazette.

C’est la belle histoire de ce mercato à l’OL. Libre de tout contrat, Alexandre Lacazette est revenu dans son club formateur, où il s’est engagé pour 3 ans. L’attaquant français était en fin de contrat à Arsenal, qui l’avait recruté pour 53 millions d’euros, à l’été 2017. Meilleur buteur de Ligue 1 en 2015, le joueur de 31 ans est le capitaine lyonnais pour cette saison 2022-2023.

Alexandre Lacazette jusqu’en 2025 à l’OL

Il fait parti des nombreux talents de la formation lyonnaise à être partis à prix d’or. Les 53 M€ dépensés par les Gunners font de lui la deuxième plus grosse vente de l’histoire de l’OL, et la première, en ne prenant en compte que les joueurs formés au club. En Angleterre, l’avant-centre continuera à prendre de la valeur, pour atteindre une cote estimée à 70 M€, sur le marché en 2019. Aujourd’hui, sa valorisation a baissé et Transfermarkt l’évalue à 15 millions d’euros. Une estimation proche de celle de l’Observatoire du football, qui oscille entre 15 et 20 millions d’euros.

Un salaire divisé par deux pour revenir dans son club

C’était la condition sine qua non à son retour à l’OL. Du coté de Londres, l’international français (16 sélections) touchait un salaire de 11,1 M€ brut pour sa dernière année de contrat à Arsenal. Son nouveau salaire en France est nettement plus bas, autour de 4,5 millions brut annuels, hors bonus. L’ex-numéro 10 lyonnais a donc accepté une baisse de ses revenus supérieure à 50%, pour aider son club formateur à retrouver les sommets de Ligue 1.