OL : Combien vaut désormais Léo Dubois sur le mercato ?

Comme l’OL, Léo Dubois éprouve des difficultés cette saison, en Ligue 1.

Parmi les équipes décevantes de Ligue 1 en 2021-2022, il est difficile de ne pas évoquer le cas de l’OL. Après quasiment trois quarts de saison écoulé, les Gones n’ont toujours pas leur place assurée en Europe. Et c’est chose particulièrement rare, au club des Gones. Il est fort possible de voir l’effectif changer, lors du prochain mercato. D’après les informations du journal L’Equipe, le capitaine Léo Dubois fait partie des joueurs susceptibles de faire les bagages, cet été.

Le joueur de l’OL possède une cote intéressante sur le mercato

Léo Dubois, formé au FC Nantes, a foulé sa première pelouse de Ligue 1, en 2015. Au fur et à mesure des années, il a gagné ses galons, au point d’être pisté par l’Olympique Lyonnais. Club chez qui il a signé en début 2018, à 5 mois de l’expiration de son contrat avec les Canaris. Le latéral, performant depuis son arrivée chez les Gones, vit un exercice 2021-2022 compliqué. Cette année, il est estimé à 14 M€ par Transfermarkt. L’Observatoire du football (CIES) ne partage pas cet avis, et l’évalue entre 7 et 10 M€.

Emerson et Dubois, les latéraux de l’OL, manquent de vitamines

Emerson et Léo Dubois pèsent peu offensivement cette saison dans le jeu lyonnais. Si l’OL compte remonter au classement, leur apport, à eux aussi, devra s’améliorer https://t.co/TXCsoDh0fR pic.twitter.com/sVm4eXiCUH — L’ÉQUIPE (@lequipe) March 3, 2022

Un avenir loin des Gones pour Léo Dubois ?

Le numéro 14 de l’OL enchaîne cette saison, des prestations plus mitigées. Si l’expérience lyonnaise doit normalement s’étendre jusqu’en juin 2024, pour le joueur de 27 ans, elle pourrait être écourtée. Comme le précise L’Équipe, le défenseur ne serait pas retenu en cas de belle offre. La montée en puissance à son poste de Malo Gusto, issu du centre de formation lyonnais, ne plaide également pas à son avantage.