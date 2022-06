OL : Combien vaut désormais Tino Kadewere sur le mercato ?

Apr§s un premier exercice convaincant, Tino Kadewere a eu plus de difficultés la saison dernière, avec l’OL.

A l’image de l’OL, Tino Kadewere sort d’une saison compliquée. Il a été recruté 12 millions d’euros au Havre, durant le mercato hivernal 2020, bien que l’avant-centre ait fini l’exercice 2019-2020 avec le HAC, avant de rejoindre les Gones l’été suivant. L’aventure du Zimbabwéen avec Lyon avait bien commencé, directement impliqué, sur 13 buts des siens. Cependant, il n’a pas réussi à confirmer ses bonnes performances la saison suivante, notamment à cause d’une blessure survenue lors des premières journées.

L’avant-centre a encore deux ans de contrat avec l’OL

A l’issue de son premier exercice réussi, la cote de Tino Kadewere sur le marché a plus que doublé, passant de 6,5 millions d’euros après quelques mois de compétition, à 14 millions d’euros. N’ayant disputé que 20 matchs toutes compétitions confondus en 2021-2022, dont très peu en tant que titulaire, la valeur du numéro 11 a chuté, puisqu’il vaut désormais 6 millions d’euros, d’après Transfermarkt. Le constat est similaire pour l’Observatoire du football (CIES), qui valorise le joueur sous contrat jusqu’en juin 2024 entre 4 et 7 millions d’euros.

L’avenir de Tino Kadewere avec les Gones est incertain

A 26 ans et à deux ans de la fin de son bail, l’international zimbabwéen est dans une situation particulière. En plus de ne pas avoir réussi à s’imposer comme un élément essentiel de l’effectif lyonnais, il doit également faire face au retour au bercail du meilleur buteur de l’histoire du club. Dans une interview avec le média zimbabwéen The Herald, l’ancien du HAC précisait qu’il n’était pas inquiet par rapport à son futur, et qu’il en saurait plus après sa réunion avec les dirigeants de l’OL.